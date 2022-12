Lydie Polfer: «Niemand sollte auf der Straße schlafen»

Während die zeitweise eisigen Temperaturen das Großherzogtum ordentlich auf Trapp halten, hat sich Bürgermeisterin der Landeshauptstadt, Lydie Polfer (DP), für die Aufnahme von Obdachlosen ausgesprochen. «Ich möchte betonen, dass in dieser kalten Zeit, niemand auf der Straße schlafen sollte», sagte die Politikerin am vergangenen Mittwoch.

«In den Unterkünften ist noch Platz», so die DP-Politikerin, die gleichzeitig eine Liste solcher Einrichtungen – darunter auch die brandneue Einrichtung «Dernier Sol» – hochhielt. Christof Mann von der Sozialdirektion der Hauptstadt bestätigte dies. «Allein durch die ‹Wanteraktioun › stehen 300 Betten zur Verfügung, die noch nicht alle vergeben sind. In Abrigado sind die 42 Betten zu etwa 70 Prozent belegt.» Insgesamt gebe es mehr als 455 Plätze in den verschiedenen Einrichtungen der Stadt.

In den Augen Lydie Polfers sollten «die Leute nicht in den Eingängen der Gebäude schlafen müssen». Sie fordert Lösungen für das Problem. Auch angesichts des bevorstehenden Wahlkampfs verteilte sie einen Seitenhieb in Richtung Henri Kox (Déi Gréng) den Minister für Innere Sicherheit. «Die Polizei könnte sie dazu bringen, wegzugehen und sie an entsprechende Einrichtungen verweisen, aber das passiert in der Realität nicht.» Die Obdachlosen in den Gebäudeeingängen zu sehen, «ist für niemanden angenehm. Weder für die Betroffenen noch für die Gesellschaft», erklärt Lydie Polfer abschließend.