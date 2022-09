Nach Teilmobilmachung : «Niemand will in den Krieg» – Reservist schießt auf Leiter von Rekrutierungsbüro

In der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk hat ein Mann in einem Rekrutierungsbüro das Feuer auf einen Kommandanten eröffnet. Er wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk im Gebiet Irkutsk, wie der Gouverneur der Region, Igor Kobsew, am Montag im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte. Der 25-Jährige, der zum Kriegsdienst in der Ukraine eingezogen werden sollte, wurde demnach festgenommen. Er soll vor der Schussabgabe gesagt haben, dass niemand in den Krieg gehen will.