Symphonic-Metal: Nightwish liefert feurige Show in der Rockhal

Nach Evanescence und Within Temptation am Donnerstag komplettierte Nightwish am Freitagabend die Symphonic-Metal-Runde. Ganze sieben Jahre mussten sich die Fans auf ein Wiedersehen mit der finnischen Band warten. Bevor es jedoch für Floor und ihre Jungs auf die Bühne ging, heizten zwei Vorbands das Publikum ein. Die Techno-Metal-Band Turmion Kätilöt (z. dt. Die Hebammen des Verderbens) eröffneten den Abend kurz vor 19 Uhr mit finnischem Gesang und harten Klängen. Es folgte die ebenfalls finnische Metal-Band Beast in Black. Mit seiner unverkennbaren Stimme sang Frontman Yannis Papadopoulos über das Leben, die Liebe und den mittelalterlichen Berserker. Mit «Last Drop of Blood» feierten die Finnen eine Live-Premiere in Luxemburg.