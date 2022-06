GNTM-Lauftrainerin : Nikeata Thompson hat sich verlobt

Diese freudige Nachricht teilte die Tänzerin am Sonntag auf ihrem Instagram-Account mit ihren Followerinnen und Followern – und zeigte zudem ihren glitzernden Verlobungsring.

Dass man die toughe «Germanys Next Topmodel»-Lauftrainerin nervös erlebt, ist eher eine Seltenheit. In ihrem neuen Beitrag auf Instagram zittern der Coachin aber sichtlich die Knie vor Aufregung. Das Video zeigt Nikeata mit einer Augenbinde, die immer wieder nach ihrem «Schatzi» fragt. Als ihr diese schließlich abgenommen wird, kann sie ihren Augen kaum glauben. Vor ihr steht ihr Freund – dessen Namen sie bisher immer noch geheim hält – in einem weißen Anzug. Nach einem langen Kuss stellt dieser ihr dann endlich die Frage aller Fragen: «Willst du meine Frau werden, mein Schatz?»

«Ich habe JA gesagt»

Die Antwort auf den Heiratsantrag steht bereits in dem Kommentar zum Insta-Video: «Ich habe JA gesagt», schreibt Nikeata stolz. Obwohl die Tänzerin den Clip erst am Sonntag teilte, verrät sie zudem, dass ihr Liebster bereits am letzten Donnerstag vor ihr auf die Knie ging. Die Neuigkeiten sorgten vor allem bei den über 170.000 Followerinnen und Followern des TV-Sternchens für Begeisterung und der intime Augenblick hat bisher über 12.000 Likes. Auch in den Kommentaren wird das Paar mit Glückwünschen überschüttet: «So glücklich für dich», schreibt etwa das deutsche Model Cathy Hummels (34), während ein Fan meint: «Baby, oh mein Gott, ich heule gleich! Herzlichen Glückwunsch!»