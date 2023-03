Luxemburg: Nikotin-Pouches im Visier von Krebsstiftung und Präventionszentrum

«Es war meine kleine Tochter, die gesagt hat, ‹schau mal Mama, das ist nichts für uns, unter 18 Jahren verboten›. Aber es stand ganz klein drauf.» Sonia* erzählt, dass das, was sie für «ein kleines Bonbon» hielt, in Wirklichkeit ein Nikotinbeutel war, der an einer Kasse einer Tankstelle im Großherzogtum kostenlos verteilt wurde. Die Verpackung erinnert stark an eine Kaugummipackung. «Wir haben sie angeboten und sie verkaufen sich sehr gut», sagt die Angestellte eines Geschäfts, das wir besuchen. «Sie sind seit etwa einem Jahr im Trend.»