Von Luxemburg nach Chile: Nimm auch du an der weltweiten Schnitzeljagd teil

Der «Steenenenen» thront seit Juni auf dem Gaalgebierg in Esch an der Alzette, nicht weit von den Wasserfällen des Parks entfernt. Die aus recyceltem Holz gefertigte Statue ist seit diesem Montag eines der Puzzelteile einer großen, weltweiten Schatzsuche, die von dem dänischen Künstler, Thomas Dambo, der die Statuen entworfen hat, ins Leben gerufen wurde.

Die Codes, die am Fuß von 99 Statuen auf der ganzen Welt versteckt sind, enthüllen ein beeindruckendes Rätsel, um seinen hundertsten Troll zu finden, der unter strengster Geheimhaltung versteckt wurde. Mit ihren fröhlichen, manchmal etwas melancholischen Gesichtern stehen seine meterhohen Skulpturen oft an der Ecke eines Weges oder in einem Wald am Rande von Großstädten. Neben Luxemburg befinden sich weitere Statuen in Australien, den USA, Südkorea oder auch Deutschland. Ziel der Statuen ist es, die Stadtbewohner dazu zu bringen, die Natur wiederzuentdecken.