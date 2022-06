Leserfotos : Nimm uns mit auf Dein Hitze-Wochenende

Heiß, heißer, Luxemburg – Seit Tagen treiben einem die Temperaturen den Schweiß auf die Stirn. Zeig uns, wie Du Dir Abkühlung verschafft hast.

Bis zu 37 Grad am Samstag war der bisherige Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle in Luxemburg. Doch auch am Sonntag gibt die Sonne ihr Bestes und lässt keine Achsel trocken. Ein bisschen Abkühlung kann da nicht schaden.