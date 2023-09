Nishimura: Seltener Komet am Himmel sichtbar

Der neu entdeckte Komet Nishimura könnte am Dienstagmorgen mit bloßem Auge sichtbar sein. Es ist unklar, ob der Komet jemals wieder in die Nähe der Erde zurückkehren wird.

1 / 2 Der Komet Nishimura erscheint grün am Himmel. Nasa Am 8. September hat der Komet eine Helligkeit von 4,8 mag erreicht, was ausreicht, um ihn ohne Teleskop zu beobachten. Der Komet wird einige Stunden vor Sonnenaufgang im Sternbild Löwe sichtbar sein. In den kommenden Tagen wird er noch heller werden. Nasa

Der japanische Weltraumfotograf Hideo Nishimura beobachtete den nun nach ihm benannten Kometen Nishimura (C/2023 P1) laut EarthSky erstmals am 12. August, als er Bilder vom Nachthimmel machte. Seitdem hat das Himmelsobjekt auf seiner Reise durch das innere Sonnensystem auf einer Umlaufbahn um die Sonne an Helligkeit zugenommen.

Der grüne Komet wird sich der Erde am Dienstag bis auf 125 Millionen Kilometer nähern. Dann dürfte er am besten sichtbar sein. Laut Alan Hale, Mitentdecker des Kometen Hale-Bopp und Gründer und Präsident des Earthrise Institute, wird er der Sonne sehr viel näher kommen und am 17. September bis auf fast 34 Millionen Kilometer an unserem Stern vorbeiziehen.

Er vollendet seine Umlaufbahn alle 430 bis 440 Jahre

Nishimura vollendet eine Umlaufbahn etwa alle 430 bis 440 Jahre, «was bedeutet, dass er das letzte Mal um das Jahr 1590, also vor der Erfindung des Teleskops, nahe an der Sonne vorbeigeflogen ist – und der Erde näher gekommen sein könnte», scheibt Dr. Paul Chodas, Direktor des Nasa-Zentrums für erdnahe Objekte am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien.



«Wir wissen nicht, ob er damals schon hell genug war, um mit bloßem Auge gesehen zu werden», fügt er hinzu. Keiner der in dieser Zeitspanne aufgezeichneten Kometen scheint mit Nishimura übereinzustimmen, aber er hätte ziemlich hell sein müssen, um gesehen zu werden, sagt Hale dazu.

Frühaufsteher werden belohnt

Der Komet ist aufgrund seiner Entfernung knapp noch hell genug, um von der Erde aus mit bloßem Auge sichtbar zu sein. Trotzdem wird zur Beobachtung mindestens ein Fernglas empfohlen. Außerdem sollte man an einen Ort weit weg von den Lichtern der Stadt gehen. Das bietet optimale Sichtverhältnisse.



Um Nishimura zu beobachten, musst du früh aufstehen. Der Komet wird zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr morgens im Nordosten nahe dem Horizont sichtbar, wenn das Wetter mitspielt. Ab der kommenden Woche wird es jedoch schwieriger, den Kometen zu sehen, da er erst nach Sonnenaufgang am Himmel erscheint. Es ist unklar, ob der Komet jemals wieder in die Nähe der Erde zurückkehren wird, denn es besteht die Möglichkeit, dass er sogar auseinanderbricht, wenn er sich der Sonne nähert.