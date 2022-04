Nissan : Nissan verabschiedet sich endgültig von der Marke Datsun

Weniger als zehn Jahre nach der Wiederauferstehung trägt der japanische Autobauer Nissan die Marke Datsun nun endgültig zu Grabe.

Das Ende einer Ära. Die Marke Datsun wird es von nun an nicht mehr geben.

Die Produktion des Datsun redi-GO im Werk Chennai in Indien werde beendet, teilte Nissan am Montag mit. 2020 war bereits die Datsun-Produktion in Indonesien und Russland gestoppt worden.