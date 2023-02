Gute Nachrichten : Noa und seine Papas sind endlich zu Hause

Die beiden belgischen Väter, die im Großherzogtum arbeiten, mussten Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um einen Pass für ihren kleinen Jungen zu bekommen, der am 25. November in Mexiko-Stadt durch eine Leihmutterschaft geboren wurde. «Nach drei Monaten sind wir nun wieder in unserem Heimatland. (...) Jetzt heißt es ausruhen», schrieben sie am Samstag bei Instagram und bedankten sich bei ihren Unterstützern.