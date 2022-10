Quantenphysik : Nobelpreis für Physik geht an drei Quantenforscher

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den Franzosen Alain Aspect, den Amerikaner John F. Clauser und den Österreicher Anton Zeilinger. Sie würden für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Kraft der Quantenmechanik geehrt, teilte das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm am Dienstag mit.