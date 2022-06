NBA : Noch ein Sieg zum Titel – Warriors bezwingen Celtics in Spiel fünf

Die Golden State Warriors sind ohne Stephen Curry nur die Hälfte wert – diese Meinung vertreten viele NBA-Fans. Dass die Mannschaft aus San Francisco in den Finals auch an einem schwachen Abend ihres besten Mannes gegen die Boston Celtics gewinnt, ist ein starkes Signal.

Selbst an einem Abend ohne glückliches Händchen bei Stephen Curry ist den Golden State Warriors ein Riesenschritt in Richtung NBA-Titel gelungen. Ohne einen einzigen verwandelten Dreier bei neun Versuchen blieb der Basketball-Superstar am Montagabend (Ortszeit) weit unter seinem üblichen Niveau und konnte trotzdem ein 104:94 gegen die Boston Celtics bejubeln. Zum siebten Titel ihrer Geschichte fehlt den Warriors nur noch ein Sieg. «Er hat von neun Dreiern keinen getroffen. Er wird fuchsteufelswild sein. Und das ist exakt das, was wir vor Spiel sechs brauchen», sagte Currys Mitspieler Draymond Green vor der Partie in Boston am Freitag (03.00 Uhr MESZ).