Inflation: Noch eine Woche, dann endet der Rabatt an Luxemburgs Tankstellen

7,5 Cent weniger pro Liter bezahlten Tankende in den vergangenen Monaten.

Mit Preisen zwischen 1,655 und 1,894 Euro ist Tanken in Luxemburg nach wie vor teuer – auch wenn sie sich von den Peaks im Juni wieder entfernt haben. Damals hatten beide Benzinsorten jeweils die Zwei-Euro-Marke geknackt, Diesel kostete zu der Zeit 1,96 Euro pro Liter. Seitdem ist die Sorte Brent von ihrem Höchststand am 8. Juni um 19 Prozent gefallen. Das deutliche Minus wird aber durch den Anstieg des Dollars gegenüber dem Euro abgeschwächt.

An den Zapfsäulen werden jedoch die Preise zum am 1. September wohl wieder steigen, da der Rabatt von 7,5 Cent, der bei der Tripartite Ende März beschlossen worden war, ausläuft. Eine Verlängerung, wie es Ende Juli der Fall gewesen war, werde es nicht geben, bekräftigte das Finanzministerium am Mittwoch auf L'essentiel-Anfrage.