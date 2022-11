Nasa euphorisch: «Noch in diesem Jahrzehnt werden Menschen auf dem Mond leben»

Getty Images via AFP

Noch in diesem Jahrzehnt sollen Menschen auf dem Mond leben.

Die Nasa erhofft sich, dass Menschen noch in diesem Jahrzehnt auf dem Mond leben werden. Das sagt Howard Hu, Leiter des Orion-Mondprogramms der US-Raumfahrtbehörde. In der BBC-Sendung «Sunday with Laura Kuenssberg» spricht er über den kühnen Plan: «Wir werden Menschen auf den Mond schicken und sie werden dort auf der Oberfläche leben und Wissenschaft betreiben.»