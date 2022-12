Fußball: Noch keine langen Nachspielzeiten in Luxemburg

Als am Sonntag das Spiel zwischen Differdingen und Progrès Niederkorn nach mehr als zehn Minuten Nachspielzeit zu Ende ging, fragten sich sicherlich einige Zuschauer, ob die BGL Ligue beschlossen hätte, sich an der Weltmeisterschaft zu orientieren und lange Nachspielzeiten zu verhängen.

Seit Beginn der Weltmeisterschaft in Katar zählen die Schiedsrichter jede Spielunterbrechung gewissenhaft ab, um der effektiven Spielzeit von 90 Minuten so nahe wie möglich zu kommen. Dieses neue System zur Zählung der Nachspielzeit wird diese Saison in der BGL Ligue jedoch nicht angewendet.