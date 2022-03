Wintereinbruch : Noch mehr Schnee in den nächsten Tagen

LUXEMBURG - Die ersten Schneefälle haben die kalte Saison eingeläutet und es bleibt nass und kalt. Ob der Schnee zum Schlittenfahren reichen wird, ist aber ungewiss.

Zum Schlittenfahren hat der Schnee wohl nicht gereicht, der in der Nacht zum Sonntag die Luxemburger Landschaft mit einer dünnen Schicht Puderzucker überzog. Obschon Wetterdienste zwischen zwei und fünf Zentimeter Schnee vorausgesagt hatten, blieb die Schneedecke vielerorts mehr als bescheiden und am späten Vormittag war die weiße Pracht meist schon wieder verschwunden.

Am Montagvormittag wird es erneut schneien, doch geht der Schnee bereits am Nachmittag in Regen über. Dann können die Straßen zeitweise glatt werden. Auch in den kommenden Tagen kann es ab und zu zu Schneeschauern kommen. Niederschläge werden vor allem für die Nacht von Donnerstag auf Freitag gemeldet. Die Temperaturen werden um den Gefrierpunkt liegen.