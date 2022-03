Luxemburg : Noch nie lebten so viele Menschen in der Hauptstadt

LUXEMBURG – Die Hauptstadt ist mittlerweile die Heimat von 119.214 Menschen. Diese und andere Zahlen präsentierte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch.

Genau 119.214 Menschen lebten am letzten Tag des vergangenen Jahres in Luxemburg-Stadt. Ein neuer Rekord, wie Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwochmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte. Innerhalb eines Jahres sei die Einwohner-Zahl um 2886 gewachsen. Dies decke sich mit der Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen stets ein Plus von rund 3000 Einwohnern verzeichnet worden war.