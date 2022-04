Wetter : Noch nie war ein März in Luxemburg so sonnig

LUXEMBURG - Der Wetterdienst MeteoLux teilt mit, dass im zurückliegenden Monat im Großherzogtum ein Sonnenscheinrekord aufgestellt wurde.

Nie hat es in einem März so viele Sonnenstunden gegeben wie im Jahr 2022. Mit 218,8 Sonnenstunden war der zurückliegenden Monat der sonnigste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947. Das teilt der Wetterdienst MeteoLux mit, der die Daten von seiner Messstation am Flughafen Findel ausgewertet hat.