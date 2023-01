Rekordwetter : Noch nie war es an Silvester in Luxemburg so warm

LUXEMBURG – MeteoLux verzeichnete einen historischen Höchsttemperaturrekord für einen Dezember. Mit frühsommerlichen Temperaturen von 15,7 Grad ist 2022 zu Ende gegangen.

Auch das komplette Jahr 2022 war das wärmste, das seit 1838 in Luxemburg gemessen wurde, gleichauf mit 2020. pexels

«Dies ist ein historischer Temperaturrekord für einen Dezember seit 1947», schreibt MeteoLux am Sonntag. Eine Tageshöchsttemperatur von 15,7 Grad wurde am 31. Dezember 2022 an der Wetterstation am Findel gemessen.

«Besonders milde Luft subtropischen Ursprungs wurde mit einer südwestlichen Strömung zum Großherzogtum geleitet, da sich ein Tiefdruckkomplex zu den Azoren hin ausdehnte», erklärte das meteorologische Institut. Der bisherige Rekord von 14,7 Grad wurde am 17. Dezember 2019 aufgestellt. Auch das komplette Jahr 2022 war das wärmste, das seit 1838 in Luxemburg gemessen wurde, gleichauf mit 2020.

Die 5 wärmsten Temperaturen in einem Dezember