Seltene Krankheit : Noémie Sunnen wird «so lange wie möglich» singen

LUXEMBURG – Noémie Sunnen leidet an der Charcot-Krankheit, die Muskeln und Nerven angreift. Dennoch will sich die 44-Jährige nicht unterkriegen lassen.

«Seit vier Jahren sitze ich im Rollstuhl. Ich kann nicht mehr reiten, Ski fahren oder bergsteigen», sagt die 44-jährige Noémie Sunnen, die an der Charcot-Krankheit leidet, einer neurodegenerativen Krankheit, die Muskeln und Nerven angreift. Aber trotz allem bleibt sie aktiv und positiv. «Ich bin eine professionelle Sängerin und habe beschlossen, so lange wie möglich weiterzusingen. Es ist traurig, nicht mehr in einer Oper wie die anderen aufzutreten, aber ich kann immer noch singen. Das ist immerhin etwas. Man muss das Glas halbvoll sehen, das ist meine Philosophie». Sie hat sogar ein Lied geschrieben, «Never give up», für alle, die von dieser Krankheit betroffen sind.