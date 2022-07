Luxemburg: Nommerns Schüler treten bis zu den Ferien wieder in die Pedale

Helm auf und los geht's! Zum Ende des Schuljahres fahren die Schüler in Nommern ihre Strecke von und zur Schule täglich mit dem Rad. Die Idee war ursprünglich von Eltern angeregt worden, um ihre Kinder nach dem Lockdown wieder in Bewegung zu bringen. Da die Schüler Freude daran haben, wird die Aktion seitdem weitergeführt.

Treffpunkt ist um 7.30 Uhr in Schrondweiler. Danach geht es für die Gruppe – bestehend aus rund 30 Grundschülern und etwa zehn Eltern – in Richtung Nommern. Nur 1,5 Kilometer lang müssen die Schüler in die Pedale treten, und schon sind sie in der Schule. Am kommenden Freitag startet eine Gruppe von 60 Schülern mit Polizeieskorte aus dem drei Kilometer von der Schule entfernten Kruchten.