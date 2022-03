«Ich habe gesündigt» : Nonne (80) stiehlt Schulgeld und verzockt es

Obwohl sie ein Armutsgelübde abgelegt hat, hat eine Nonne in Kalifornien dem Luxus gefrönt. Dafür hat sie sich aus einer Schulkasse bedient. Nun muss sie ins Gefängnis.

… verzockte sie das Geld unter anderem in Casinos in Las Vegas.

Eine 80-jährige Nonne ist in den USA zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, weil sie 800.000 Dollar aus der Kasse einer Schule gestohlen und im Casino verzockt hat. Dafür ließ sie es sich auch in der Glücksspielmetropole Las Vegas gutgehen. «Ich habe gesündigt, ich habe gegen das Gesetz verstoßen und ich habe keine Entschuldigung», sagte Mary Margaret Kreuper vor Gericht, wie die «Los Angeles Times» am Montag berichtete. Die Staatsanwaltschaft rechnet vor, dass das gestohlene Geld ein Jahrzehnt das Schulgeld für 14 Schülerinnen und Schüler hätte abdecken können.