Heime und staatliche Einrichtungen : Nordirland entschuldigt sich für institutionellen Missbrauch

Ein Untersuchungsbericht kam 2017 zu dem Schluss, dass Kindesmissbrauch in nordirischen Heimen wohl noch verbreiteter war als angenommen und auch teilweise vertuscht wurde.

Nordirische Regierungsvertreter haben sich öffentlich bei Opfern und Angehörigen für jahrzehntelangen Missbrauch in Heimen und anderen Einrichtungen in der britischen Provinz entschuldigt. «Heute bitten wir um Entschuldigung», sagte die Bildungsministerin Michelle McIlveen von der protestantisch-unionistischen Partei DUP der BBC zufolge am Freitag im Regionalparlament in Belfast. Es sei die Verantwortung des Staates gewesen, Menschen an diesen Orten vor Hunger, Kälte und Missbrauch zu schützen – dies sei jedoch nicht geschehen. Auch Vertreter anderer Parteien baten die Opfer um Entschuldigung. Überlebende und Angehörige waren vor Ort dabei, einige von ihnen hatten seit Jahrzehnten eine solche Erklärung gefordert.