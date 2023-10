Nordkaukasus : Antisemitischer Mob stürmt Flughafen – mehr als 20 Verletzte 

Hunderte Menschen verschaffen sich in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan Zugang zum Rollfeld und skandieren judenfeindliche Parolen.

1 / 4 Hunderte Menschen verschaffen sich in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Zugang zum Rollfeld und skandieren judenfeindliche Parolen. AFP (Foto: Telegram/@askrasul) Ihr Ziel: Eine Maschine aus Tel Aviv. Verschärft wird die Lage dadurch, dass die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv ausgerechnet im Nordkaukasus landen, nämlich auf den Flughäfen Machatschkala, Mineralnyje Wody und Sotschi. AFP (Foto: Telegram/@askrasul) Nach Angaben des dagestanischen Gesundheitsministeriums wurden mehr als 20 Menschen verletzt – sowohl Polizisten als auch Zivilisten. Zwei Verletzte seien in kritischem Zustand. AFP (Foto: Telegram/@askrasul)

Mehrere Hundert Männer mit Palästina-Flaggen stürmten am Sonntagabend den Flughafen in Machatschkala in der russischen Teilrepublik Dagestan. Videos auf der Plattform X, ehemals Twitter, zeigen, wie die Männer zuerst durch die Flughafenhalle laufen. Sie schreien dabei immer wieder «Allahu Akbar» («Allah ist groß»).

Die Behörden schlossen daraufhin den Flughafen in der Hauptstadt der muslimisch geprägten Region, die Polizei räumte das Gelände. Nach Angaben des dagestanischen Gesundheitsministeriums wurden mehr als 20 Menschen verletzt – sowohl Polizisten als auch Zivilisten. Zwei Verletzte seien in kritischem Zustand.

Auf Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie einige in der Menge palästinensische Flaggen schwenkten und andere versuchten, ein Polizeiauto umzuwerfen. Es waren antisemitische Parolen zu hören. Einige Beteiligte kontrollierten die Pässe der ankommenden Passagiere – offenbar um Israelis ausfindig zu machen. Russischen Medienberichten zufolge gab es Versuche, das Flugzeug der russischen Gesellschaft Red Wings zu stürmen.

Die russische Zivilluftfahrtbehörde Rosaviatsia teilte später mit, dass der Flugplatz bis zum 6. November für ankommende Flugzeuge geschlossen bleibe. Das Innenministerium des russischen Föderationskreises Nordkaukasus, in dem Dagestan liegt, kündigte an, dass die Identität derjenigen, die an dem Flughafensturm beteiligt waren, anhand von Videoaufnahmen ermittelt und die Beteiligten vor Gericht gestellt würden.

Dagestans Regionalregierung bekundete auf Telegram ihre Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen, appellierte aber gleichzeitig an die Bürger, sich nicht an solchen Protesten zu beteiligen. «Wir bitten die Einwohner der Republik, die aktuelle Situation in der Welt mit Verständnis zu betrachten. Föderale Behörden und internationale Organisationen unternehmen alle Anstrengungen, um einen Waffenstillstand gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen herbeizuführen.»

Der Gouverneur von Dagestan, Sergej Melikow, kündigte Konsequenzen an. «Die Aktionen derjenigen, die sich heute auf dem Flughafen von Machatschkala versammelt haben, sind ein grober Verstoß gegen das Gesetz», schrieb er auf Telegram. Was dort passiert sei, «ist ungeheuerlich und sollte von den Strafverfolgungsbehörden angemessen bewertet werden! Und das wird definitiv geschehen!»

Oberster religiöser Führer Dagestans zeigt Verständnis

Der Oberste Mufti von Dagestan, Scheich Achmed Afandi, rief die Einwohner auf, die Unruhen am Flughafen zu beenden. «Sie irren sich. Dieses Problem kann nicht auf diese Weise gelöst werden. Wir verstehen und empfinden Ihre Empörung sehr schmerzlich», sagte er in einem auf Telegram veröffentlichten Video. «Wir werden dieses Problem anders lösen. Nicht mit Kundgebungen, sondern auf angemessene Weise.»

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gab am Sonntagabend eine Mitteilung heraus, in der es hieß, Israel erwarte von den russischen Strafverfolgungsbehörden den Schutz aller israelischen Bürger und Juden sowie ein entschiedenes Vorgehen gegen Randalierer und gegen Hetze gegen Juden und Israelis. Netanjahus Büro ergänzte, dass der israelische Botschafter in Russland mit Moskau daran arbeite, Israelis und Juden zu schützen.

Am Samstag umringte auch eine Menge aufgebrachter Menschen ein Hotel in der Stadt Chassawjurt in Dagestan, weil es das Gerücht gab, dort seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Die staatliche Agentur Ria bestätigte diesen Vorfall. Nach örtlichen Berichten drangen mehrere Dutzend Männer in das Hotel ein, um angeblich die Pässe der Hotelgäste zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab.