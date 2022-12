Angespannte Situation : Nordkorea feuert 130 Granaten Richtung Südkoreas Grenze

Nach südkoreanischen Angaben hat Nordkorea rund 130 Artilleriegeschosse in die sogenannte Pufferzone an der Meeresgrenze geschossen.

Berichte darüber, dass Geschosse in südkoreanischen Gewässern gelandet seien, gab es zunächst nicht.

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben rund 130 Artilleriegeschosse in Gewässer nahe den Meeresgrenzen zwischen beiden Ländern im Osten und Westen geschossen. Die Geschosse seien innerhalb einer Pufferzone gelandet, die unter einem Abkommen zur Verringerung militärischer Spannungen eingerichtet wurde, teilte der südkoreanische Generalstab am Montag mit.

Berichte darüber, dass Geschosse in südkoreanischen Gewässern gelandet seien, gab es zunächst nicht. Wann sie abgegeben wurden, war unklar. Das Militär gab an, es habe Nordkorea gewarnt und aufgefordert, sich an das Abkommen zwischen beiden Ländern zu halten.