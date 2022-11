Südkoreanisches Militär meldet: Nordkorea feuert atomwaffentaugliche Rakete ab

Nordkorea hat zuletzt am 9. November eine Rakete getestet: Kim Jong-un verfolgt eine Militärübung. (Archivbild)

Gut eine Woche nach dem letzten Start hat Nordkorea am Donnerstag nach Angaben seines Nachbarn Südkorea erneut eine potenziell atomwaffentaugliche Rakete abgefeuert. Die ballistische Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Zuletzt hatte Nordkorea am 9. November eine potenziell atomwaffentaugliche Rakete getestet.