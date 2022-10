Richtung Japanisches Meer : Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

Luftwaffenübung mit USA

«Wir hoffen, dass es nicht passiert», sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag in New York. «Aber die Anzeichen gehen leider in die genau andere Richtung.» Die jüngsten Raketenstarts erfolgten kurz nach der Ankündigung des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, zusammen mit den US-Streitkräften am kommenden Montag eine große Luftwaffenübung zu beginnen. An dem Manöver «Vigilant Storm» nehmen aus Südkorea 140 Flugzeuge einschließlich F-35-Tarnkappen-Kampfjets teil. Die US-Luftwaffe will 100 Flugzeuge dafür mobilisieren.