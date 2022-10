Erneuter Waffentest : Nordkorea feuert nahe der Hauptstadt eine Rakete ab

Nordkorea setzt laut Südkorea seine Waffentests unvermindert fort – und provoziert inzwischen auch mit anderen Manövern. Der Generalstab in Seoul warnt Pjöngjang eindringlich.

1 / 3 Richtung Japanisches Meer geschossen: Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un verfolgt einen Raketenstart. (Archivbild) AFP/KCNA Diese undatierte Aufnahme zeigt den Start einer nordkoreanischen Kurzstreckenrakete. AFP/KCNA Die Menschen in Südkorea verfolgen die Raketenstarts in den Nachrichten.(13. Oktober 2022) AFPAnthony Wallace

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben eine weitere ballistische Rakete sowie zahlreiche Artilleriegeschosse abgefeuert. Die Kurzstreckenrakete sei am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) vom Großraum Pjöngjang in Richtung des Japanischen Meeres abgeschossen worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Danach habe Nordkoreas Militär von der Westküste aus 130 Artilleriegranaten in Richtung des Gelben Meeres und 40 weitere von der Ostküste gen Japanisches Meer abgefeuert. Die Geschosse seien innerhalb der maritimen Pufferzone niedergegangen, die Nordkorea und Südkorea gemäß einer Vereinbarung zum Abbau von Spannungen 2018 eingerichtet hatten, erklärten die südkoreanischen Streitkräfte. Durch dieses Vorgehen habe Pjöngjang gegen das Abkommen verstoßen.

Erst am Donnerstagabend hatten sich vermutlich zehn nordkoreanische Kampfjets bis auf zwölf Kilometer der innerkoreanischen Grenze genähert, wie es aus Seoul hieß. Beobachter sprachen von einem sehr ungewöhnlichen Vorfall; der südkoreanische Generalstab schickte eigene Kampfflugzeuge los.

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol sagte am Freitag vor Reportern, Nordkoreas Provokationen würden immer «willkürlicher». Doch habe sein Land massive Vergeltungskapazitäten, die nordkoreanische Attacken bis zu einem gewissen Grad abwehren könnten. «Die Entscheidung zum Angriff kann nicht ohne eine Bereitschaft getroffen werden, ein brutales Ergebnis zu riskieren», ergänzte Yoon.

Südkorea richtet Warnung an den Norden

Generalmajor Kang Ho Pil vom Generalstab erklärte später in einer TV-Ansprache, dass sein Land «eine eindringliche Warnung an (Nordkorea) gerichtet» habe, sofort mit den Waffentests aufzuhören. Südkorea sei in der Lage, auf jegliche Provokationen des Nachbarn mit einer «überwältigenden Reaktion» zu antworten.

In diesem Jahr hat Nordkorea bereits mehr als 40 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Zuletzt übte das Land nach eigenen Angaben mit einer Serie von Raketenstarts den Einsatz taktischer Atomwaffen. Darunter war eine neue ballistische Rakete, die über Japan hinwegflog und potenziell das US-Außengebiet Guam erreichen könnte. Die Manöver wollte Pjöngjang als Reaktion auf «gefährliche» südkoreanisch-amerikanische Marineübungen in den vergangenen Wochen verstanden wissen, an denen der atomgetriebene US-Flugzeugträger «USS Ronald Reagan» teilgenommen hatte.

Nordkorea erlaubt sich Präventivschläge

Die Sorge vor Kims Nukleararsenal hat zugenommen, seitdem Nordkoreas Parlament im September ein neues Gesetz beschloss, das der Führung einen atomaren Präventivschlag gegen Südkorea und die USA erlaubt, wenn sie sich auch nur bedroht fühlt. Aus Sicht von Experten nutzt Kim den Umstand aus, dass im Fokus der Weltöffentlichkeit aktuell Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine steht, indem er weiter aufrüstet. Ziel des Machthabers sei ein vollwertiges Nukleararsenal, das regionale US-Verbündete und das amerikanische Festland bedrohen könnte. Für die kommenden Wochen oder Monate rechnen südkoreanische Regierungsvertreter zudem mit einem neuen Atomtest Nordkoreas.

Am Freitag verhängte das südkoreanische Außenministerium Sanktionen gegen 15 nordkoreanische Einzelpersonen und 16 Organisationen, die an illegalen Aktivitäten zur Finanzierung von Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm beteiligt sein sollen. Es waren die ersten unilateralen Strafmaßnahmen Seouls gegen Pjöngjang seit fünf Jahren.