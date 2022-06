Nach Angaben Südkoreas : Nordkorea feuert offenbar Raketen aus Raketenwerfer ab

Nordkoreas Militär hat offenbar Geschosse von einem Artillerieraketensystem abgefeuert. Wie viele mutmaßliche Raketen abgefeuert wurden und wie weit die Geschosse flogen, war zunächst unklar.

Das Militär habe am Sonntagvormittag (Ortszeit) einige Geschosse nachverfolgt, die von einem Mehrfach-Raketenwerfer stammen könnten, teilte der Generalstab am Abend mit. Die südkoreanischen Streitkräfte verstärkten ihre Wachsamkeit und arbeiteten eng mit den USA zusammen, um die Lage zu beobachten, hieß es.

Schüsse aus konventionellen nordkoreanischen Raketenwerfern mit einer kurzen Reichweite und niedriger Flughöhe würden nicht unbedingt sofort vermeldet, zitierte die südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap einen Sprecher des Präsidialamts in Seoul.

Nach mehreren Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch die selbsterklärte Atommacht Nordkorea in diesem Jahr wächst die Unsicherheit in der Region. UN-Resolutionen verbieten dem stark isolierten Land Tests von ballistischen Raketen, die einen oder mehrere Atomsprengköpfe tragen können. Bei ballistischen Raketen handelt es sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen.