Südkorea und Japan bestätigen : Nordkorea feuert während Apec-Gipfel Interkontinentalrakete ab

Pyongyang hat eine atomwaffenfähige Rakete in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Diese Provokation sei nicht hinnehmbar, sagte der japanische Ministerpräsident beim Apec-Treffen in Bangkok.

Nordkorea hat laut Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar wieder eine atomwaffenfähige Rakete mit mehreren Tausend Kilometern Reichweite abgefeuert. Das Militär habe am Freitag den Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea erfasst, die in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen sei, teilte der Generalstab in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, der sich zur Zeit beim Apec-Gipfel im thailändischen Bangkok aufhält, verurteilte den erneuten Raketenabschuss aufs Schärfste. Nordkoreas Provokationen seien «nicht hinnehmbar», sagte Kishida laut japanischen Medien.