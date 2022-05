Omikron-Welle : Nordkorea meldet 270.000 weitere Fieberfälle

Das Coronavirus scheint sich im abgeschotteten Nordkorea ungebremst auszubreiten. Das könnte bald gravierende Auswirkungen auf das Gesundheitswesen haben.

Seit Bestätigung des ersten Corona-Ausbruchs starben laut Staatsmedien bislang 56 Menschen in dem isolierten Land.

Die Corona-Lage spitzt sich aktuell in Nordkorea offenbar dramatisch zu.

Nach der Bestätigung erster Corona-Fälle in Nordkorea sind bei rund 270.000 weiteren Menschen Fiebersymptome festgestellt worden. Es habe zudem sechs weitere Todesfälle gegeben, berichteten die Staatsmedien am Dienstag. Sie ließen offen, wie viele sogenannter Fieber- und Sterbefälle nachweislich auf Covid-19 zurückgehen. Doch gehen Experten davon aus, dass es sich zumeist um Corona-Infektionen handelt. Über nennenswerte Testkapazitäten für eine umfangreiche Erfassung von Fällen dürfte Nordkorea nicht verfügen, die Reaktion auf den Ausbruch beschränkt sich vor allem auf eine Isolation von Menschen mit Symptomen in speziellen Unterkünften.