Weg zur Einheit : Nordkorea schlägt zwei Systeme im Land vor

Auf dem Weg zu einer Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea hat der kommunistische Norden eine Konföderation vorgeschlagen.

«Eine Vereinigung des Vaterlandes ist die größte Sehnsucht der ganzen Nation», sagte Pjöngjangs Außenminister Ri Su Yong am Samstag vor der Uno-Vollversammlung in New York.