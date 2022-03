Spannung im Atomstreit : Nordkorea tankt die Rakete auf

Die nordkoreanische Langstreckenrakete wird in diesen Stunden mit Treibstoff gefüllt. Alles deutet auf einen baldigen Showdown in den neuesten Spannungen mit Nordkorea hin.

Hillary Clinton warnt Nordkorea davor, die Rakete ins All zu schießen. (Bild: Keystone)

Ungeachtet internationaler Warnungen treibt Nordkorea die Vorbereitungen für den Start einer Langstreckenrakete weiter voran. Die Rakete werde derzeit betankt, sagte der Leiter des nordkoreanischen Satelliten-Kontrollzentrums, Paek Chang Ho, am Mittwoch vor ausländischen Journalisten.

Nordkorea will die Rakete Unha-3 zwischen Donnerstag und nächstem Montag starten. Der Termin richtet sich nach dem 100. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-Sung.

Clintons Warnung

Nach offiziellen Angaben soll sie einen Wettersatelliten ins All bringen, Nachbarstaaten und die USA vermuten aber einen militärischen Test für eine Rakete, die mit Atomsprengköpfen bestückt auch Alaska erreichen könnte.

Der Start würde die Ansicht stützen, dass Nordkoreas Führung verbesserte Beziehungen mit dem Rest der Welt «als eine Bedrohung ihres Systems betrachtet», sagte US-Außenministerin Hillary Clinton am Dienstag in Annapolis. «Und die jüngere Geschichte deutet sehr stark darauf hin, dass weitere Provokationen folgen könnten.»

Clinton warnte Nordkorea davor, wie angekündigt in wenigen Tagen einen Satelliten mit einer Rakete ins All zu schießen. «Wenn Nordkorea eine friedliche, bessere Zukunft für sein Volk will, sollte es keinen weiteren Start unternehmen», sagte Clinton nach einem Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Koichiro Gemba.