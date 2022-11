Tokio : Nordkoreanische Rakete flog über Japan hinweg

Mit dem Start einer Interkontinentalrakete löst Nordkorea einen Alarm in Nordjapan aus. Die Regierung in Tokio ist erbost.

Die Menschen in Japan wurden dazu aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Immer wieder testet Nordkorea ballistische Raketen. Die neuen nordkoreanischen Raketentests wurden in Südkorea als Reaktion auf die grösste Luftwaffenübung der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte seit mehreren Jahren gesehen.

Die von Nordkorea am Donnerstag abgefeuerte ballistische Rakete ist nach Informationen in Tokio über japanisches Territorium hinweggeflogen. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass Nordkorea eine Rakete über Japan hinweg schoss. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat neue Raketenstarts Nordkoreas scharf verurteilt. Pjöngjangs Vorgehen sei «ungeheuerlich und absolut nicht hinnehmbar», erklärte Kishida. Seine Regierung revidierte vorangegangene Angaben, wonach mindestens eine der am Donnerstag von Nordkorea abgefeuerten Raketen über Nordjapan hinweggeflogen und in den Pazifik gestürzt sei.

Nun hieß es, es habe keine Überflüge gegeben. Der japanische Verteidigungsminister Yasukazu Hamada ergänzte, eine der Raketen habe eine maximale Höhe von 2000 Kilometern erreicht und sei rund 750 Kilometer weit geflogen. Kishidas Büro gab eine Warnung an Bewohner der nördlichen Präfekturen Miyagi, Yamagata und Niigata heraus: Die Menschen seien aufgerufen, sich in solide gebaute Gebäude oder in unterirdische Räume zu begeben, hieß es. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen aus betroffenen Gebieten zunächst nicht vor.

Zuvor hatte Südkoreas Generalstab gemeldet, dass Nordkorea eine mutmaßliche ballistische Interkontinentalrakete aus einer Gegend unweit der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert habe. Aus der nahe gelegenen Stadt Kacheon seien dann zwei Kurzstreckenraketen in Richtung Japanisches Meer abgeschossen worden.

Mehr als 20 Raketen abgefeuert

Erst am Mittwoch hatte Nordkorea mehr als 20 Raketen abgefeuert – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Mindestens eine flog in Richtung der besiedelten südkoreanischen Insel Ulleungdo und stürzte nahe der Seegrenze der beiden Länder ins Meer. Die Behörden auf Ulleungdo lösten Luftalarm aus, Bewohnerinnen und Bewohner der Insel begaben sich daraufhin in Schutzräume. Südkorea reagierte prompt als Demonstration der Stärke mit eigenen Waffentests in der Grenzregion.

Die neuen nordkoreanischen Raketentests wurden in Südkorea als Reaktion auf die größte Luftwaffenübung der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte seit mehreren Jahren gesehen. Nordkorea hatte den beiden Ländern «rücksichtslose» militärische Provokationen vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die mehrtägigen Übungen in Südkorea dauern noch bis Freitag an.