Wahnsinn! : Nordlichter leuchteten auch über Luxemburg

BONDORF – Heftige Sonnenstürme haben die Polarlichter ausnahmsweise auch in Mitteleuropa strahlen lassen. Auch im Großherzogtum erlaubte ein klarer Sternenhimmel die Sicht auf das Schauspiel.

Bei Bondorf erschienen die Nordlichter in rot. Leserreporter

Polarlichter zu sehen ist ein nicht unüblicher Punkt auf der Bucketlist. In der Regel geht es dafür in den hohen Norden, zum Beispiel nach Island oder Norwegen. Und selbst dort gehört am Ende immer noch eine Portion Glück dazu. Schon die zweite Nacht in Folge war das Himmelsspektakel nun auch über Mitteleuropa zu sehen – in der Nacht auf Dienstag auch in Luxemburg.

Ein L'essentiel-Leser hat die sogenannte Aurora Borealis in Bondorf, nahe der belgischen Grenze, mit seiner «GoPro»-Kamera eingefangen und uns zugeschickt. Rot schimmerten die Lichter über den Horizont. In welcher Farbe die Nordlichter erscheinen, hängt von der Art der Luftmoleküle und ihrer Höhe in der Atmosphäre ab. Üblich sind grün, blau und rot oder auch violett.

Polarlichter erscheinen in einem ringförmigen Gebiet, dem sogenannten Polarlicht-Oval, um die magnetischen Pole der Erde: Es gibt sie sowohl im Norden über Skandinavien, Grönland, Nordkanada und Sibirien als auch im Süden über der Antarktis. Sie entstehen, wenn durch Sonnenwinde elektrisch geladene Teilchen auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Weil die Sonnenaktivität in den vergangenen beiden Nächten außergewöhnlich stark war, erreichten die Nordlichter extreme Ausmaße und waren auch in unüblicheren Regionen zu sehen.

Nordlichter aufspüren Wichtig ist v.a. ein klarer Himmel und eine Umgebung mit möglichst wenig Lichtverschmutzung. Umso dunkler, desto leichter wird es die Lichter zu sehen. Wichtig ist in den hiesigen Breiten in Richtung des nördlichen Horizonts zu schauen, über Kopf wird es hier keine Nordlichter geben. Hilfreich kann auch der Blick auf die Kamera bzw. das Smartphone sein. Hier kann man schwache Lichter schon deutlich sehen, wenn sie dem bloßen Auge noch verborgen bleiben oder nur leicht weißlich erscheinen.

Nach Daten NOAA-Weltraumwetterprognosezentrum (Space Weather Prediction Center) in den USA war die Wahrscheinlichkeit für Nordlichter in der vergangenen Nacht besonders hoch. AuroraAlert-App

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass die Nordlichter in Luxemburg zu sehen waren: 2015 konnten Bewohner in Bondorf und Kiischpelt das Phänomen festhalten und 2017 in Merkholz.

