Nordrhein-Westfalen: Jugendliche (14,15) töten Obdachlosen und prahlen in Video mit der Tat

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen drei Jugendliche festgenommen. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige stehen im Verdacht, ihr Opfer getötet zu haben, wie das Polizeipräsidium Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Freitag mitteilten. Ihre Tat sollen sie gefilmt haben. Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um einen Obdachlosen. Die Szene hält sich laut «Bild» oft an einem nahegelegenen Netto-Markt.

Mit Fäusten und Messer traktiert

Eine Passantin hatte den Leichnam den Angaben zufolge am Donnerstag auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen entdeckt. Da es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab, richtete das Polizeipräsidium Bielefeld eigens die Mordkommission «Feder» ein. Am Freitag wurde der Tote obduziert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler trafen die Tatverdächtigen zufällig auf ihr späteres Opfer.