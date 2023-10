Nordsee: Taucher sollen nach Vermissten in gesunkenem Frachter suchen

Nach der Kollision zweier Frachter in der Nordsee sollen Taucher in dem gesunkenen Schiff nach den vier vermissten Seeleuten suchen. Es müsse in Betracht gezogen werden, dass die Vermissten in dem Wrack eingeschlossen sein könnten, sagte Robby Renner, Leiter des Havariekommandos. «Taucher werden zur «Verity» tauchen und schauen, ob es irgendwelche Lebenszeichen gibt.»