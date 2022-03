Minister rechtfertigt sich : «Normal, das Team bei Reform auszutauschen»

LUXEMBURG - Arbeitsminister Schmit reagiert mit Unverständnis auf das gerichtliche Vorgehen von Ex-Adem-Direktorin Scholtus gegen ihre Versetzung. Er habe bei ihrem Team den «Schwung» vermisst.

Nachdem am Montagmorgen bekannt wurde, dass die Ex-Direktorin der Adem, Mariette Scholtus, rechtliche Mittel gegen ihre Absetzung eingelegt hat, hat Arbeitsminister Nicolas Schmit gegenüber «L'essentiel Online» die Versetzung der Beamtin gerechtfertigt: «Wenn es eine große Reform gibt, ist es normal, dass eine neue Mannschaft benötigt wird. Niemand besitzt auf Lebenszeit eine bestimmte Funktion.» Mariette Scholtus verliere weder ihren Dienstgrad noch müsse sie Einbußen bei ihrem Gehalt hinnehmen. «Sie hat im Gegensatz zu einem Arbeitslosen eine große Jobsicherheit», erklärte der Minister. «Ich möchte eine dynamische Mannschaft mit Schwung und das habe ich bei dem vorigen Team nicht erlebt.» Gegenüber dem «Tageblatt» machte Schmit die Ex-Direktorin für die Probleme in der Arbeitsvermittlung mitverantwortlich.

Mariette Schultus geht gut zwei Monate nach der Ankündigung eines Wechsels an der Spitze der Adem juristisch gegen ihre Absetzung vor. «Bereits vor einigen Wochen hat Frau Scholtus Einspruch gegen ihre Versetzung beim Verwaltungsgericht eingelegt. Das ist ihr gutes Recht», bestätigt das Arbeitsministerium am Montag auf Anfrage von «L'essentiel Online».

Der Einspruch wurde laut Verwaltungsgericht am 9. August eingereicht und bezieht sich auf eine Entscheidung des Regierungsrats. Die Minister hatten am 21. Juli festgehalten, dass Mariette Scholtus ihre Funktion nach zwölf Jahren im Amt zum 1. September räumen muss. An ihre Stelle soll Gery Meyers rücken, der zuvor im Immigrationsministerium ebenfalls unter Minister Nicolas Schmit gearbeitet hat. Welches Ziel Frau Scholtus mit ihrer Klage verfolgt, war am Montag bisher nicht zu erfahren.