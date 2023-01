Skispringen : Norweger Granerud gewinnt 71. Vierschanzentournee

Erst der dritte Einzelsieg, dann direkt Party mit norwegischer Fahne: Halvor Egner Granerud heißt der neue Tournee-Sieger. Der Zweitplatzierte konnte sich außerdem über Nachwuchs freuen, die Deutschen waren komplett chancenlos.

Halvor Egner Granerud (M, Norwegen) jubelt über den Tagessieg vor Anze Lanisek (l, Slowenien) und Dawid Kubacki (Polen). Daniel Karmann/dpa

Halvor Egner Granerud hat die 71. Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Mit Versuchen auf 139,5 und 143,5 Meter entschied der Norweger am Freitag auch das Dreikönigsspringen in Bischofshofen für sich und hielt damit seinen polnischen Verfolger Dawid Kubacki auf Distanz. Norwegens Cheftrainer Alexander Stöckl sagte im ORF-Interview: «Die Party wird ordentlich. Ich muss morgen früh schauen, dass ich alle ins Auto bringe zum Heimfliegen.»

Kubacki belegte in der Gesamtwertung des Traditionsevents den zweiten Rang. Bei der anschließenden Pressekonferenz referierte er ausgiebig über sein privates Glück. «Für mich wird es leicht, mir das Datum zu merken», scherzte der 32-Jährige am Freitagabend in Bischofshofen. Seine Frau Marta hatte zuvor via Instagram von der Geburt der Tochter berichtet. Kubacki war bei der Tournee 2020/21 schon mal Vater geworden, damals während der Auftaktstation in Oberstdorf.

Der Pressesprecher fragte im Scherz, ob es nun an den anderen beiden Stationen (Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck) auch noch ein Kind gebe. «Das wird eine Verhandlung mit meiner Frau», ließ Kubacki wissen. Dann fügte er an: «Beim nächsten Mal werde ich es besser planen, dass es nicht bei der Tournee passiert.»

Schlechte Tournee für Deutschlands Springer

Beim österreichischen TV-Sender ORF sagte Kubacki: «Manchmal ist Skispringen nur am zweitwichtigsten. Das war so ein Tag. Es war sehr emotional für mich. Diese Emotionen waren so stark, dass ich mich nicht so gut konzentrieren konnte», sagte Kubacki . Er belegte mit Sprüngen auf 135,5 und 140 Meter in der Tageswertung Rang drei. Das Gesamtpodium komplettierte der Slowene Anze Lanisek, der in der Tageswertung Zweiter vor Kubacki wurde. Das Trio hatte die gesamte Tournee dominiert.

Für Deutschlands Springer lief es wie in Innsbruck schlecht. Bester Athlet war Philipp Raimund (136 und 135,5 Meter) auf Platz zwölf. Andreas Wellinger fiel nach Sprüngen auf 131,5 und 130 Meter aus den besten Zehn der Gesamtwertung. Für Team-Weltmeister Karl Geiger (23. am Freitag) war das Thema Gesamtwertung schon nach dem Quali-Aus in Innsbruck durch. Markus Eisenbichler schied wie in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen im ersten Durchgang aus, diesmal auf Platz 31.