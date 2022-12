Behinderungswunsch: Norwegerin lebt freiwillig im Rollstuhl

Vor dem Gedanken, ein Leben lang in einem Rollstuhl zu sitzen, fürchtet man sich normalerweise. Die 53-jährige trans Frau Jørund Viktoria Alme nicht. Obwohl sie körperlich gesund ist, begann sie vor fünf Jahren, einen Rollstuhl zu benutzen. In einem Interview in der norwegischen TV-Sendung «God morgen Norge» erklärte sie, dass sie sich nicht als gesunde Person sieht. Vielmehr identifiziert sie sich mit der Rolle einer Frau, die von der Hüfte abwärts gelähmt ist.

Schon als Kind sehnte sich die leitende Kreditanalystin einer Handelsbank in Oslo nach einer körperlichen Behinderung. Wenn jeweils ein Mitschüler mit Krücken in die Schule kam, verursachte das bei ihr ein Kribbeln. «Mein Herz klopfte, mein Puls erhöhte sich, ich verspürte den Drang, an seiner Stelle sein zu wollen», sagte sie in der TV-Show weiter. Als sich Alme vor fünf Jahren zum ersten Mal in einen Rollstuhl setzte, veränderte dies ihr Leben. «Ich wusste nicht, was er bewirken würde, aber ich hatte ein Aha-Erlebnis, als ich in diesem Stuhl saß.»