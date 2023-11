Norwegische Royals: Haakon und Mette-Marit waren zwischenzeitlich getrennt

Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit gelten als absolutes Royal-Traumpaar. Doch die Liebe der beiden musste von Beginn an zahlreiche Höhen und Tiefen durchmachen. Das legt die am Donnerstag erschienene Biografie «Haakon – historier om en tronarving» zu Deutsch: «Haakon – Geschichte über einen Thronerben» des Norwegers offen.

Genau diese Umstände hätten für Unsicherheiten bei ihnen gesorgt. Nach dem verliebten Sommer flog Haakon mit einer UN-Delegation in die USA. Im Vorfeld dieser Reise hätten er und Mette-Marit beschlossen, sich still und heimlich zu trennen. «Vor meiner Abreise haben wir beschlossen, nicht zusammen zu sein. Es hat nicht funktioniert», wird der Prinz zitiert. Doch die Trennung war nicht von langer Dauer. Zu groß sei seine Sehnsucht nach ihr gewesen. «Wir kamen wieder zusammen, als ich nach Hause kam. Es war eine gute Zeit, eine sehr gute Zeit», so der Prinz im Buch. Kurz nach seiner Rückkehr wurde schließlich die Beziehung des Paares in einem Artikel der Zeitung «Fædrelandsvennen» erstmals öffentlich bekannt gemacht.

Was folgte, war allerdings alles andere als einfach. Die 50-Jährige hat sich in ihrer Anfangszeit mit Kronprinz Haakon von den Medien verfolgt gefühlt. Das Unbehagen aus der Zeit trage sie immer noch in sich, daher spreche sie selten darüber. Vom Bekanntwerden der Beziehung mit Haakon bis zu ihrer Hochzeit habe sie sich «gejagt» gefühlt. Der verletzlichste Teil ihres Lebens sei damals im öffentlichen Raum diskutiert worden – sie verstehe bis heute nicht, wie so etwas in Norwegen habe passieren können. Viel wurde über Mette-Marit als alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes sowie ihre Vergangenheit mit ausschweifenden Partys und Drogen berichtet. «Wir fühlten uns belagert und umzingelt», stellt Haakon nach Angaben der in der Biografie fest. Doch dies habe sie gestärkt und heute seien sie unzertrennlich.