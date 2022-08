Audun Heimdal: Norwegischer OL-Weltmeister stirbt mit nur 25 Jahren

In der Sprint-Staffel gewann Heimdal bereits WM-Silber.

Heimdal war eine der größten Hoffnungen Norwegens im Orientierungslauf und wurde 2021 bereits Weltmeister im Ski-Orientierungslauf, gewann darüber hinaus WM-Silber in der Sprint-Staffel. Nun ist Heimdal tot.

Der Norweger litt an einer Krebserkrankung, sei nun am Sonntag friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen, teilte der norwegische Orientierungslauf-Verband mit. «Mit Audun verliert der norwegische Orientierungslauf einen fantastischen Athleten und Menschen. Audun war nie der lauteste oder einer, der viel Platz einnahm, aber mit seinem Auftreten war er stets ein großes Vorbild in seinem Verein und im Nationalteam», trauerte Verbandsboss Leif Störmer.