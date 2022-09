München : CT diagnostiziert Kopfverletzungen erstmals direkt auf Oktoberfest

Das weltweit größte Volksfest lässt in München immer wieder die Zahl der Verletzten steigen. Die Uniklinik setzt deshalb dieses Jahr einen Computertomographen direkt auf dem Fest ein, der mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet ist.

Erstmals wird in diesem Jahr ein Computertomograph (CT) direkt vor Ort auf dem Münchener Oktoberfest zur Versorgung verletzter Besucher:innen im Erste-Hilfe-Bereich eingesetzt. Das Team der Klinik und Poliklinik für Radiologie des LMU Klinikums München setzt dabei auch auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI): Das Münchener Health IT Unternehmen deepc hat das Gerät mit Algorithmen für CT-Untersuchungen des Kopfes ausgestattet.

Nach Angaben der Ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes der Stadt München steigt die Zahl der Notfallaufnahmen während des Oktoberfestes, das dieses Jahr vom 17. September bis zum 3. Oktober stattfindet, um rund 30 Prozent. Besucher:innen mit blutenden Kopfwunden oder anderen Kopfverletzungen können so direkt vor Ort untersucht werden und müssen nicht erst mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht werden. Der Diagnoseprozess wird in Echtzeit durch den Einsatz der KI unterstützt.