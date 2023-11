«Notruf»: Talkshowpionier Hans Meiser mit 77 Jahren gestorben

Der bekannte Talkshow-Moderator Hans Meiser ist tot. Er ist bereits in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) «unerwartet an Herzversagen» gestorben, wie Meisers Geschäftspartner Harald Thoma bestätigte. Zuvor hatte Bild berichtet. Meiser gilt als Erfinder der täglichen Nachmittags-Talkshow. Seine nach ihm benannte Sendung erreichte bei RTL in den 90er Jahren einen Zuschauer-Marktanteil von bis zu 40 Prozent.