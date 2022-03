Handy-Notfall : Notstrom-Akku am Schlüsselbund

Die Batterie ist die Achillesferse des Smartphones. Ein Mini-Akku am Schlüsselbund verspricht nun Hilfe. Geht dem Handy unterwegs der Saft aus, sorgt er für die kurzfristige Notaufladung

Wunder darf man vom münzgroßen Akku, der beispielsweise am Schlüsselbund getragen werden kann, natürlich nicht erwarten. Laut Hersteller soll er einem Smartphone rund 20 bis 30 Minuten zusätzliche Sprechzeit, respektive mehrere Stunden Standby-Zeit verschaffen – abhängig vom Stromverbrauch des Geräts.

Nicht für das iPhone geeignet

Fuel verfügt über einen Micro-USB-Anschluss und kann somit alle gängigen Smartphones von Samsung, Nokia, HTC etc. unter Strom setzen – abgesehen vom iPhone. Apples Handy unterstützt bekanntlich den Micro-USB-Anschluss nicht.

Die technischen Details erklärt Hersteller Devotec auf seiner Kickstarter-Website. Das Projekt Fuel wird noch bis am 19. April über die bekannte Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Bis heute haben sich fast 3000 Investoren mit insgesamt über 55'000 US-Dollar an der Finanzierungsrunde beteiligt. Ursprünglich plante Devotec lediglich 20'000 Dollar über Kickstarter aufzutreiben. Unterstützer erhalten Fuel für umgerechnet gut 16 Euro plus Versandkosten. Im Handel soll der Notfall-Akku später etwas mehr kosten.