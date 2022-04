Miami : Notwehr? Erotik-Star Courtney Clenney (25) ersticht ihren Partner

Christian Ombuseli (27) erlag im Krankenhaus den Verletzungen einer Stichwunde. Zwischen ihm und seiner Partnerin soll es immer wieder zu Streit und häuslicher Gewalt gekommen sein.

Mehrere Male wurde die Polizei in den letzten Monaten zum Luxus-Apartment der beiden gerufen.

Das amerikanische Erotik-Model Courtney Clenney – im Internet bekannt als Courtney Tailor – soll seinen Freund Christian Ombuseli erstochen haben. Derzeit ist noch unklar, ob die Tat vom letzten Sonntag gezielt oder aus Notwehr geschah. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit. Laut dem News-Portal Local10.com sind bei der Polizei in den letzten Monaten mehrere Anrufe wegen Unruhen in der Wohnung des Paares eingegangen.