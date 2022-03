Trotz Skandal : Novak Djokovic ist als Weltsportler nominiert

Das Jahr 2022 startete für Novak Djokovic mit einem Einwanderungs-Desaster in Australien. Nun könnte er allerdings zum Weltsportler gewählt werden.

Der ungeimpfte serbische Tennis-Star versuchte Anfang Januar, mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien einzureisen. Die Ausnahmegenehmigung stützte sich auf einen Positiv-Test, den Djokovic am 16. Dezember abgegeben haben soll. Ihm wurde jedoch die Einreise verweigert. Nachdem ein Gericht die Entscheidung zunächst aufhob, entzog Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke dem Serben das Visum. Auch ein Bundesgericht bestätigte die Entscheidung.

Djokovic musste Australien nur Stunden vor seinem Auftaktmatch bei den Australian Open verlassen, machte sich danach in Serbien rar, zeigte sich erst in den letzten Tagen wieder vermehrt in der Öffentlichkeit.