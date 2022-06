Mühsame erste Partie : Novak Djokovic kritisiert Wimbledon – trotz Auftaktsieg fällt er weit zurück

Tennis-Superstar Djokovic gilt als der große Favorit auf den Wimbledon-Titel, seine erste Partie hat er mit Müh und Not gewonnen. Doch wie zuletzt immer wieder steht beim Serben nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund.

Seine erste Partie gewann der Serbe schon einmal. Gegen den Südkoreaner Soon-woo Kwon (ATP 81) siegte er mit Müh und Not in vier Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Kwon war ein mühsamer Gegner, der dem Serben viel abverlangte. Der erste Schritt zum Triumph in London? Gut möglich. Schließlich fehlen auch die Weltnummern eins, Daniil Medwedew, und zwei, Alexander Zverev, in London.