Luxemburg : Novavax-Impfung ab Dienstag möglich

LUXEMBURG – Ab nächster Woche steht in den Luxemburger Impfzentren der Wirkstoff von Novavax bereit.

Der Impfstoff von Novavax ist der fünfte zugelassene Wirkstoff gegen Corona in der EU.

Ab kommenden Dienstagmittag ist der Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax in Luxemburg verfügbar, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilt. Ab 12 Uhr Mittag ist er dann in den Impfzentren des Landes verfügbar. Das Impfschema besteht aus zwei Impfdosen mit einem vorgesehenen Zeitabstand von 28 Tagen.