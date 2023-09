Novo Nordisk: Diese Pharmafirma ist jetzt das wertvollste Unternehmen Europas

Vor allem in den USA ist es ein absoluter Renner: Das schlank machende Medikament Wegovy des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk wird in den Vereinigten Staaten verkauft wie warme Semmeln. Die Nachfrage ist mittlerweile so groß, dass das Unternehmen Lieferengpässe zu beklagen hat und viele Diabetiker, für die das Medikament ursprünglich gedacht war, leer ausgehen. Der Boom sorgte dafür, dass Novo Nordisk derzeit zum wertvollsten Unternehmen Europas avancierte – noch vor dem Luxusgüterhersteller LVMH. Das berichtet das «Manager Magazin».

Wegovy wirkt anhand des Wirkstoffs Semaglutid , dabei handelt es sich um einen GLP-1-Rezeptoragonist. GLP-1 ist ein natürliches Hormon im Körper, das den Appetit reguliert und ein Sättigungsgefühl erzeugt. Es verhindert folglich, dass man weiter Hunger oder Verlangen nach Essen hat. Wegovy kann bei Menschen ab einem BMI von 30 eingesetzt werden, teils aber auch bei Personen mit einem BMI von 27, die in Folge der Fettleibigkeit an Gesundheitsproblemen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Atemnot leiden. In der EU ist es seit Anfang 2022 zugelassen.

Der Börsenwert des Pharmaunternehmens stieg am vergangenen Freitag auf 421 Milliarden Dollar – bis 12.30 Uhr lag Novo Nordisk damit vor LVMH, die aber schnell wieder aufholten. Diese äußerst positive Bilanz sorgte beim dänischen Finanzminister Nicolai Wammen für äußerst gute Laune, als er den Staatshaushalt vorstellte: «Diesmal macht es echt mehr Spaß als in den letzten Jahren.» «Mehr Spaß» bedeutet in diesem Zusammenhang: Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und eine schnell sinkende Inflation in dem skandinavischen Land. Dank Novo Nordisk stieg das dänische BIP um 1,7 Prozentpunkte – ohne den Pharmariesen wäre es um 0,3 Prozent geschrumpft.